Weiterer Omikron-Fall in Südtirol bestätigt

Bei dem am heutigen Mittwoch bestätigten Omikron-Fall handelt sich um einen jungen Mann aus dem Unterland, der nach einem Aufenthalt in einer anderen Provinz Italiens positiv auf das Coronavirus getestet wurdet.Die Sequenzierung hat die Omikron-Variante bestätigt. Die Person ist in Isolation und hat nur leichte Symptome, erklärt der Sanitätsbetrieb.Die Experten im Sanitätsbetrieb gehen wie die Fachleute des Robert-Koch-Instituts und des Istituto Superiore di Sanità davon aus, dass in Kürze die Omikron-Variante in Europa und damit auch in Südtirol die vorherrschende Variante sein wird.Umso wichtiger ist es gerade jetzt, während der Weihnachtsfeiertage, die Hygieneregeln des Abstands, Händedesinfizierens und des Maskentragens einzuhalten. Sollte die Auffrischimpfung noch nicht erfolgt sein, so wird diese dringend empfohlen, schreibt der Sanitätsbetrieb in einer Aussendung.

stol