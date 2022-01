Weiterer Vorfall wird bekannt: Jugendlicher bricht Busfahrer die Nase

Die STOL-Berichte über die gewalttätigen Vorfälle in Brixen bleiben nicht ohne Folgen: Am Freitag hat sich ein weiterer Brixner an die Redaktion gewandt und einen solchen gemeldet. Jugendliche hatten im vergangenen August einen Busfahrer auf der Fahrt von Feldthurns nach Brixen attackiert.