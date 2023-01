Weiteres Versteck von Matteo Messina Denaro gefunden – Ermittlungen laufen

Messina Denaros auffälliges Verhalten im Gefängnis

Messina Denaro, der mehr als 3 Jahrzehnte lang untergetaucht war, hatte sich zuletzt in einer Wohnung im Zentrum der Mafiahochburg Campobello di Mazara aufgehalten. In unmittelbarer Nähe der Behausung fanden die Ordnungshüter nun ein weiteres Versteck, einen Bunker, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldet.Was der Mafiaboss dort gehortet hat, ist noch unklar. Die Ermittler hoffen jedoch, wichtige Dokumente, Schutzgelder und anderes Geld zu finden, nach dem weiterhin gesucht wird. STOL hat berichtet. Messina Denaro hat sich in der Zwischenzeit im Hochsicherheitsgefängnis in L'Aquila eingefunden. Indiskretionen zufolge lege er dort ein für Gefangene seines Kalibers äußerst untypisches Verhalten an den Tag. Er habe bereits seine Zelle eingerichtet, sei sehr aktiv und begegne dem Gefängnispersonal stets mit einem Lächeln auf den Lippen.Die Ermittler suchen derweil hingegen fieberhaft nach Komplizen des Paten. Im Visier sind unter anderem die Ärzte, bei denen der Festgenommene wegen seines Krebsleidens in Behandlung war. Am morgigen Donnerstag soll außerdem der festgenommene Chauffeur Giovanni Luppino angehört werden. Die ebenfalls geplante Anhörung Messina Denaros wird Vermutungen zufolge wohl verschoben.