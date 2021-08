Weiterhin extreme Hitze und kleinere Brände in Griechenland

Die Hitzewelle in Griechenland scheint kein Ende zu nehmen. In Mittelgriechenland und auf der Halbinsel Peloponnes werden von Dienstag bis Freitag Werte von bis zu 46 Grad erwartet. Die Feuerwehr kämpfte in der Nacht auf Dienstag auf der Insel Rhodos gegen einen Wald- und Buschbrand in einer Schlucht nahe dem Dorf Maritsa, das evakuiert wurde. Touristische Anlagen waren nicht bedroht.Kleinere Brände gab es auch auf der Halbinsel Peloponnes und an der griechisch-türkischen Grenze am Fluss Evros, wie die Feuerwehr mitteilte. Opfer oder Verletzte habe es bisher nicht gegeben. Die Brandgefahr werde angesichts der Dürre auch nach dem Ende dieser Hitzewelle enorm sein, warnten Meteorologen: Wenn Winde einsetzten, könne es zu verheerenden Feuern kommen.Auch auf Sizilien wüten derzeit Waldbrände. 4 Männer der Berufsfeuerwehr Bozen und 4 Freiwillige Feuerwehrmänner haben sich auf den Weg nach Sizilien gemacht, um bei den Löscharbeiten zu helfen. ( STOL hat berichtet Im Sommer und besonders im August wehen in der Ägäis häufig starke Winde, die unter den Namen Etesien oder Meltemi bekannt sind. Sie bringen zwar Erfrischung, können aber Brände leicht anfachen, die dann rasch außer Kontrolle geraten können, wie Wetterexperten im Staatsfernsehen betonten. Nach einer ähnlichen Dürre- und Hitzeperiode und danach einsetzenden Winden kamen in Griechenland 2007 Dutzende Menschen ums Leben.Meteorologen rechnen immerhin mit einem geringen Rückgang der Temperaturen auf Höchstwerte von um die 38 Grad am kommenden Wochenende. Dann sollen auch die Etesien- oder Meltemi-Winde einsetzen.

apa/stol