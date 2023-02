Weiterhin Feuer am Marlinger Berg – Hubschrauber im Einsatz

Das Feuer breitete sich aufgrund des Windes aus. - Foto: © Video Aktiv Schnals

Der Brand ist auch von Meran aus gut sichtbar. - Foto: © ki

Der Waldbrand am Marlinger Berg, zwischen Außerholzmairhof und Flatscherhof mit einer Größe von etwa 50 Hektar, fordert die Feuerwehren weiter. Die rund 250 Einsatzkräfte haben das Feuer in der Nacht von mehreren Seiten aus bekämpft. Von der Südseite war ein Löschen aufgrund des steilen Geländes nicht möglich.In den Nachtstunden war die Anzahl der Einsatzkräfte auf ein Minimum zurückgefahren worden, um auch am Sonntag wieder ausreichend Mannschaft zur Verfügung zu haben. Bei den Löscharbeiten in der Nacht ist ein Feuerwehrmann am Arm verletzt worden.Durch die verbesserten Lichtverhältnisse ist ab 7 Uhr der Einsatz von 2 Hubschrauber möglich und auch die Feuerwehrleute werden nach Bedarf nochmals alarmiert. Am Einsatz beteiligt waren bisher 15 Freiwillige Feuerwehren, der Bezirksfeuerwehrverband Meran, der Bergrettungsdienst, die Berufsfeuerwehr Bozen, die Carabinieri, die Stadtpolizei Meran sowie der Betreuungszug und Rettungsdienst des Weißen Kreuzes.Das Feuer am Marlinger Berg war am Samstagnachmittag gegen 16.50 Uhr ausgebrochen. Die Freiwilligen Feuerwehren von Marling, Tscherms, Töll, Partschins, Rabland, Lana, Lana-Zug Pawigl und Tirol bekämpften die Flammen. 3 Personen, die in der näheren Umgebung wohnhaft sind, mussten aufgrund des Waldbrandes evakuiert werden.Die Löscharbeiten dauerten die Nacht hindurch an, der starke Wind erschwerte die Löscharbeiten. Der Rauch ist weitum zu sehen und zu riechen.Der Brandrauch stellt laut Zivilschutz derzeit jedoch keine Gefahr für die Bevölkerung dar. Man ersucht die Bevölkerung wegen des Waldbrandes am Marlinger Berg nicht mehr die Notrufnummern zu kontaktieren, „die Notrufnummern sollten für andere Notfälle freigehalten werden“; heißt es in einer Mittelung des Zivilschutzes.