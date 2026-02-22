Im Großteil Südtirols gilt laut dem Lawinenreport der Euregio derzeit große Lawinengefahr der Stufe 4. <BR \/><BR \/>„Triebschneeansammlungen sind an allen Expositionen oberhalb der Waldgrenze sehr störanfällig, Vorsicht auch im Bereich der Waldgrenze. Lawinen können in oberflächennahen Schichten der Schneedecke ausgelöst werden“, heißt es im Lawinenreport. <BR \/><BR \/>Schon einzelne Freerider können leicht Lawinen auslösen. Abseits gesicherter Pisten droht somit große Gefahr. Mit dem starken bis stürmischen Nordföhn sind weiterhin auch spontane Lawinen möglich. <BR \/><BR \/>Auch in Nordtirol herrscht weiterhin große Lawinengefahr. Gestern kam im Bezirk Landeck ein 41-Jähriger ums Leben <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/41-jaehriger-stirbt-nach-lawinenabgang-in-serfaus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a>. Es war das fünfte Todesopfer innerhalb von nur zwei Tagen.