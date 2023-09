Weiterhin keine Spur: Suche nach Konrad Walter geht weiter

Auch Drohnen bei der Suche im Einsatz

Zahlreiche Einsatzkräfte suchen nach dem Vermissten. - Foto: © FFW Verschneid

Hinweise umgehend melden

Am heutigen Samstag wird die Suche nach Konrad Walter wieder aufgenommen. Trotz einer aufwendigen und intensiven Suchaktion gibt es weiterhin keine Hinweise auf den Verbleib des langj√§hrigen AGB/CGIL-Landessekret√§rs.Der Vermisste wurde zuletzt in M√∂lten gesehen. ‚ÄěHeute werden wir im umliegenden Gebiet noch einmal genau und intensiv nach dem Vermissten suchen. Dabei werden auch Drohnen zum Einsatz kommen‚Äú, sagt Hansj√∂rg Lintner, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Verschneid, gegen√ľber STOL.Am heutigen Samstag sind rund 30 Einsatzkr√§fte an der Suchaktion beteiligt. Im Einsatz stehen die Freiwilligen Feuerwehren von Verschneid, M√∂lten, Terlan, V√∂ran, Hafling und Jenesien, die Bergrettungsdienste Bozen (BRD und CNSAS), die Finanzwache, Hundef√ľhrer der S√ľdtiroler Suchhundestaffel und des Bergrettungsdienstes sowie Carabinieri und Forstbeamte.Wer Hinweise auf den Verbleib von Konrad Walter hat, soll umgehend die Nummer 112 kontaktieren. Walter ist 68 Jahre alt, etwa 165 Zentimeter gro√ü und tr√§gt eine Brille. Bei seinem Verschwinden soll der Vermisste eine graue Turnhose und ein wei√ües T-Shirt getragen haben.