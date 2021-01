Weiterhin keine Spur von Laura Perselli und Peter Neumair

Seit über einer Woche ist das Ehepaar Perselli/Neumair verschwunden. Am Dienstag suchte die Berufsfeuerwehr Bozen wieder in der Umgebung südlich der Landeshauptstadt: entlang der Etsch bei Pfatten und beim Safety Park. Auch der Fluss wurde noch einmal abgesucht, diesmal mit Hilfe eines Sonargerätes.Die Ermittler haben außerdem persönliche Gegenstände der Vermissten sichergestellt. Diese werden für das Register der vermissten Personen benötigt, das in Parma verwaltet wird.Es gibt keine Hinweise, die auf ein Gewaltverbrechen hindeuten.Laura Perselli und Peter Neumair wurden am Montag, 4. Jänner, abends zuletzt gesehen. Die Signale ihrer Handys wurden im Bozner Stadtgebiet aufgefangen, ab dem späten Abend verliert sich jegliche Spur.Die Flüsse südlich von Bozen wurden genauso abgesucht wie von ihnen häufig begangene Wanderwege am Ritten. Am Sonntag suchten Trupps noch den Montiggler Wald und die Seen ab. Ebenso wurden die Aufnahmen von Videokameras in der Umgebung ihrer Wohnung gesichtet.Bislang sind aber alle Bemühungen ergebnislos geblieben.Ermittler und Angehörige hoffen auf Hinweise durch die Fernsehsendung „Chi l' ha visto?“, die am morgigen Mittwoch ab 21.20 Uhr auf RAI 3 ausgestrahlt wird.Hinweise sind unter der Notrufnummer 112 erbeten.

