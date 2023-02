Weiträumige Suche nach Magdalena Fischnaller – Computer-Analyse

Hinweise der Notrufnummer melden

Magdalena Fischnaller gilt seit Donnerstag als vermisst.

Die Ermittler nahmen den PC der Vermissten genauer unter die Lupe – dort hofft man, Hinweise zu einem möglichen Aufenthaltsort zu finden.Mehrere Freiwillige Feuerwehren, Staats- und Finanzpolizei sowie Bergrettung samt Suchhunden waren an der Suchaktion beteiligt.Informationen können und sollen weiterhin an die Notrufnummer 112 gegeben werden.Magdalena Fischnaller gilt seit Donnerstag als vermisst. Sie hat am Vormittag das Bozner Krankenhaus verlassen, seitdem fehlt von ihr jede Spur.Fischnaller ist 1,65 Meter groß, hat dunkelbraunes, schulterlanges Haar und blaue Augen, sie trägt eine graue Jacke der Marke Salewa, rötliche Wanderschuhe und vermutlich einen roten Hut.