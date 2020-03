Welche Geschäfte geschlossen werden – und welche offen bleiben dürfen

Geöffnet bleiben



Die italienische Regierung hat am Mittwochabend weitere Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus gesetzt (STOL hat berichtet) Zahlreiche Geschäfte im ganzen Land, außer jene, die Produkte des grundlegenden Bedarfs anbieten, wurden mit Donnerstag geschlossen, der Handel steht so gut wie still. Dennoch gibt es einige Ausnahmen.wie Supermärkte, Metzgereien, Bäckereien und dergleichen.Unabhängig von den Ausnahmeregelungen bleibt den Geschäftsinhabern natürlich selbst überlassen, ob sie ihre Geschäfte nicht dennoch schließen.Weiterhin arbeiten dürfen auch Landwirte, Handwerker und Bestatter. Auch Unternehmen können ihre Arbeit fortsetzen, Fabriken bleiben geöffnet. Der Mindestabstand von einem Meter ist jedoch stets strikt einzuhalten.Aufrecht erhalten bleiben auch der öffentliche Verkehr sowie die grundlegenden öffentlichen Dienste.bis auf die oben genannten Ausnahmen.Märkte (es sei denn es handelt sich um reine Lebensmittelmärkte)Untersagt sind auch Aktivitäten, diebetreffen. Somit bleiben auch Friseur- und Schönheitssalons, Fitnessstudios etc. geschlossen.

