Welsberg: Aufsehenerregender Unfall mit Betonmischer – Fahrer hat riesiges Glück

Foto: © FF Welsberg

Es war kurz nach 15 Uhr, als Alarm geschlagen wurde: Verkehrsunfall in Welsberg mit eingeklemmter Person – Alarmstufe 6, also Großalarm.Der Fahrer des Betonmischers hatte vom Gsieser Tal kommend in der letzten Kurve vor Welsberg die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren, kam von der Straße ab und stürzte über die Böschung bis auf die darunter vorbeiführende Welsberger Einfahrt West.Das Glück im Unglück war, dass der Betonmischer auf einen Baum prallte, der die Wucht des Sturzes abfederte. Gleichzeitig drehte sich der Betonmischer, sodass das Fahrzeug nicht mit der Fahrerkabine auf der darunterliegenden Straße aufprallte.Der Fahrer konnte sich selbst befreien und aus dem Betonmischer aussteigen. Ersten Informationen zufolge wurde er nur leicht verletzt.Zur Zeit wird der Betonmischer mit einem Kran-Auto vom Unfallort entfernt.Im Einsatz stehen die Feuerwehren von Welsberg, Taisten, Toblach, das Weiße Kreuz und die Carabinieri.