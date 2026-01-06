Der Vorfall ereignete sich kurz vor 11.30 Uhr. Ein Heißluftballon, der ersten Informationen zufolge <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/panorama\/und-wieder-steigen-die-heissluftballone-in-suedtirols-winterhimmel" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">im Rahmen des Dolomiti Balloonfestivals unterwegs war<\/a>, war in Welsberg gelandet, als er durch eine Windböe erfasst und weitergetragen wurde.<BR \/><BR \/>Dabei kollidierte der Ballon mit einer Mittelstromleitung und verfing sich darin. Der Pilot sowie die sieben Passagiere blieben unverletzt. Auch das Fluggerät wurde kaum beschädigt.<BR \/><BR \/>Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr von Welsberg war der Heißluftballon bereits aus der Stromleitung befreit worden.<h3>\r\nKurzzeitiger Stromausfall<\/h3>Aufgrund des Zwischenfalls kam es in Welsberg kurzzeitig zu einem Stromausfall. Die Techniker konnten die Versorgung jedoch rasch wiederherstellen; die Leitungen wurden nicht beschädigt.