Welsberg: Jugendliche entdecken Berufe im Handwerk und Gastgewerbe

Berufsmöglichkeiten und Aufstiegschancen der Handwerksberufe

Jugendliche bei der Berufsentscheidung unterstützen

Interessantes über die Berufe im Handwerk und Gastgewerbe erfuhren kürzlich die Schüler der zweiten Klassen der Mittelschule Welsberg. Im Rahmen der Berufsinformationskampagne waren die Junghandwerker im lvh und die Hoteliers- und Gastwirtejugend (HGJ) zu Gast. Anschließend konnten die Schüler in Gruppen verschiedene Betriebe besuchen.m interaktiven Vortrag von Elisabeth Mahlknecht, Koordinatorin der Junghandwerker im lvh wurden die Schüler über die zahlreichen Berufsmöglichkeiten und Aufstiegschancen der Handwerksberufe informiert. Auch wie und wo eine Ausbildung erfolgen kann, war Thema des spannenden Vortrags.Im Anschluss besichtigten die Mittelschüler einige lvh-Mitgliedsbetriebe in Welsberg: Betrieb Inox Design, Elektro Mairhofer, Salon Himmelblau, den Raumaustatter Oberstaller KG, die Tischlerei Plankensteiner oder den Heizungs-Lüftungs- und Sanitäranlagentechnik Burger OHG. Zudem wurden einige Betriebe in Gsies besichtigt, unter anderem die Spenglerei Aschbacher, Menschaniker Hoffman, HLS-Brugger, der Maler Mutschlechner Rienzner und die Bäckerei Amhof.In allen Betrieben erhielten die Schüler Einblicke in die vielfältige Arbeit mit unterschiedlichen Werkstoffen und durften sogar selbst Hand anlegen und ausprobieren. Auch in der Hotellerie- und Gastronomie war das Interesse groß. Rund 25 Schülerinnen und Schüler besuchten das Hotel „Alpen Tesitin“ in Welsberg-Taisten. „Der persönliche Kontakt mit unseren Gästen liegt uns sehr am Herzen. Als Familie wollen wir für ein familiäres Wohlfühlambiente sorgen“, erklären Hannes, Katja, Patrick, Paul und Sophia Feichter.„Durch die Berufsinformationskampagne möchten wir den Jugendlichen die Möglichkeiten aufzeigen, die der Südtiroler Tourismus bietet und sie so bei ihrer Berufsentscheidung unterstützen“, betont Daniel Schölzhorn, HGJ-Obmann.