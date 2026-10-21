Die beiden Touristen waren mit dem Sportwagen auf einer Rundfahrt über die Dolomitenpässe unterwegs, als der Wagen im Umfahrungstunnel von Welsberg aus noch ungeklärter Ursache heftig gegen die Tunnelwand prallte. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1375647_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nRettung mit hydraulischem Gerät<\/h3>Die alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Welsberg mussten schweres Gerät auffahren: Um die Verletzten aus dem demolierten Fahrzeug zu befreien, trennten die Feuerwehrmänner die Türen des Porsche mit dem hydraulischen Rettungsgeräten ab. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1375650_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das Weiße Kreuz und der Notarzt übernahmen die Erstversorgung an der Unfallstelle. Die Beifahrerin zog sich mittelschwere Verletzungen zu, der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon. Beide wurden nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Bruneck eingeliefert.<h3>\r\nEineinhalb Stunden Tunnelsperre<\/h3>Für die Dauer der Rettungs- und Aufräumarbeiten musste der Umfahrungstunnel für rund 1,5 Stunden in beiden Richtungen komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde über Welsberg umgeleitet, was zu Verzögerungen führte. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1375653_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nachdem das Unfallfahrzeug abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt worden war, konnte der Tunnel wieder für den Verkehr freigegeben werden. Neben der Feuerwehr Welsberg und dem Rettungsdienst standen auch die Ordnungshüter zur Aufnahme des Unfallhergangs im Einsatz.