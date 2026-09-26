Den Carabinieri von Welsberg-Taisten waren seit mehreren Tagen ungewöhnliche und wiederholte Bewegungen von Jugendlichen bei dem Lokal und der Wohnung eines 31-Jährigen aufgefallen. <BR \/><BR \/>Gemeinsam mit Beamten in Zivil der Carabinieri-Kompanie Innichen führten die Ermittler daraufhin gezielte Beobachtungen und Kontrollen durch. Der 31-Jährige wurde schließlich in der Nähe seiner Wohnung angehalten. Dabei fanden die Carabinieri laut Mitteilung mehr als vier Gramm Kokain und ebenso viel Marihuana. <BR \/><BR \/>Außerdem wurden mehrere Würfelzucker sowie sogenannte „Briefmarken“ gefunden, die mit halluzinogenen Substanzen vom Typ LSD getränkt gewesen sein sollen.<BR \/><BR \/>Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung stellten die Beamten zudem zwei Feinwaagen und zurechtgeschnittene Verpackungen sicher. Der 31-Jährige wurde wegen des mutmaßlich illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln und psychotropen Substanzen angezeigt.