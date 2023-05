Zu dem Unfall kam es gegen 19.30 Uhr an Kreuzung Industriezone Ost in Welsberg. Genaue Informationen zur Unfalldynamik liegen derzeit nicht vor.Laut Angaben der Einsatzkräfte wurden 4 Frauen leichtverletzt. Nach der Erstversorgung durch die Sanitäter des Weißen Kreuzes wurden die 4 Verletzten in das Krankenhaus Innichen eingeliefert.Die Freiwillige Feuerwehr Welsberg kümmerte sich um die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle. Im Einsatz standen zudem die Carabinieri.