Das Feuer war in den frühen Morgenstunden im Bereich des Kamins ausgebrochen. Als die Jugendlichen den Brand bemerkten, zögerten sie nicht lange und alarmierten umgehend die Feuerwehr.<BR \/><BR \/>Um 5.36 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Karersee und Welschnofen zum Einsatzort gerufen. Den Wehrleuten gelang es, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Teile der Hütte zu verhindern. Es entstand lediglich leichter Sachschaden. <BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte lobten das vorbildliche Verhalten der Jugendlichen, die mit ihrer schnellen Reaktion entscheidend dazu beigetragen hatten, Schlimmeres zu verhindern.