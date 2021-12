Welschnofen: Matratze fängt Feuer

Kurz vor 10 Uhr wurde am Christtag in Welschnofen Großalarm für die Feuerwehr ausgelöst: In einer Wohnung hatte eine Matratze Feuer gefangen. Die Rauchentwicklung war enorm, der Schaden konnte dank des Eingreifens der Feuerwehrleute in Grenzen gehalten werden.