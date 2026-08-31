Am Freitag, 18. September (18 Uhr) tritt die Demenz-Aktivistin Sophie Rosentreter aus Hamburg mit ihrer engagierten Botschaft an; am Montag, 21. September (19 Uhr) spricht die hier bereits bestens bekannte Initiatorin des Sente-Mente-Modells, Letizia Espanoli. Beide Vorträge, zu denen alle Interessierten herzlich eingeladen sind, finden in der Gärtnerei Schullian statt. Um Anmeldung wird gebeten (info@asaa.it); Fragen können auch beim gemütlichen Umtrunk gestellt werden. <BR \/><BR \/>Zudem erwartet das Publikum eine Weltpremiere: Die Südtiroler Liedermacherin Barbara Zanetti wird exklusiv ihren einfühlsamen neuen Song „Vergissmeinnicht“ vorstellen.<BR \/><BR \/>Sophie Rosentreter (*1975) schaut auf eine bewegte Karriere als Model, TV-Moderatorin und Filmreporterin zurück. Motiviert durch die Erfahrungen bei der Pflege ihrer an Demenz erkrankten Großmutter gründete sie 2010 das Film- Unternehmen „Ilses weite Welt“. In Zusammenarbeit mit Fachleuten entwickelt sie Filme und schreibt Bücher, um Angehörige und Betreuer\/innen von Menschen mit Demenz durch Aufklärung und Anregung zur Kommunikation zu unterstützen. Statt auf die Defizite einzugehen, sollte man „Demenz mit Leichtigkeit begegnen“, in der Betreuung die schönen Augenblicke und guten Gefühle, die es immer noch gibt, betonen.<h3>\r\nErfolgreiches Sente-Mente-Modell<\/h3>Letizia Espanoli (*1965 Udine) war Sozialassistentin, hat 1995 die Alzheimer-Gesellschaft Pordenone gegründet und ihren eigenen Vater zwölf Jahre lang in seiner Krankheit begleitet. Ihr in Seniorenheimen, Tagespflegestätten, Familien und Gemeinschaften erfolgreich angewendetes Sente-Mente-Modell hat sie auf der Basis von Forschung und Praxis entwickelt. Sie betont, dass das Leben nicht mit der Diagnose endet und die Lebensqualität von der Qualität der Beziehungen abhängt.<BR \/><BR \/>Überzeugt, dass man gute Pflege und Betreuung lernen kann, unterrichtet sie seit Jahren Berufspfleger\/innen in Italien, den USA und der Schweiz. Darüber erzählt sie in ihren Vorträgen packend und praxisnah.<BR \/><BR \/>Außerdem wird am Welt-Alzheimer-Tag 21. September die erste Folge des neuen Podcasts „Leben mit Demenz – Worüber niemand spricht“ freigeschaltet, den die RAI-Journalistin Jutta Wieser in Zusammenarbeit mit ASAA und in Gesprächen mit Betroffenen und pflegenden Angehörigen gestaltet.