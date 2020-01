Der Welt-Lepra-Tag wird seit 1954 am letzten Sonntag im Januar begangen. Damals zählte die Weltgesundheitsorganisation 15 Millionen Leprakranke. Eine Heilung war damals noch nicht möglich. Der Tag wurde vom Journalisten und Schriftsteller Raoul Follereau initiiert, um auf die Not der von Lepra betroffenen Menschen weltweit aufmerksam zu machen.





Heute ist die Krankheit für viele in Vergessenheit geraten, obwohl weltweit immer noch circa 250.000 Menschen an Lepra leiden. Vor allem Indien ist betroffen: 60 Prozent der Krankheitsfälle stammen aus Indien. Lepra macht aber auch in Brasilien, Madagaskar und Malaysia Probleme.Obwohl die Krankheit seit den n 1980er-Jahren heilbar ist, werden immer noch jedes Jahr hunderttausende neue Fälle registriert.Die DAHW (Deutsche Lepra-und Tuberkulosehilfe) macht anlässlich des Welt-Lepra-Tages auf die Krankheit aufmerksam.Lepra ist eine chronische Infektionskrankheit, die durch das Bakterium Mycobacterium leprae ausgelöst wird. Die Inkubationszeit kann bei Monaten oder auch Jahren liegen.Aufgrund der Behandlungsmöglichkeiten mit Antibiotika ist Lepra inzwischen in Ländern mit entwickelter Gesundheitsversorgung nahezu ausgerottet.In vielen Entwicklungsländern hingegen stellt die Krankheit noch ein ernstzunehmendes Problem dar.

stol