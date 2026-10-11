„In die Rechte von Mädchen zu investieren, bedeutet, ihnen Chancen zu eröffnen und ihre Selbstbestimmung zu stärken“, betont Kinder- und Jugendanwältin Daniela Höller.<BR \/><BR \/>Der Weltmädchentag 2026 steht international im Zeichen des Kampfes gegen die Kinderheirat und der Stärkung der Rechte von Mädchen. Die Vereinten Nationen (UNO) betonen dabei insbesondere das Recht jedes Mädchens auf Kindheit, Bildung, Sicherheit und die Freiheit, die eigene Zukunft selbst zu bestimmen.<h3>\r\nÜber 12 Millionen Mädchen unter 18 verheiratet<\/h3>Kinderheirat ist eine der gravierendsten Verletzungen der Rechte von Mädchen. Weltweit werden nach Angaben der UNO jedes Jahr mehr als 12 Millionen Mädchen vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet. Damit verlieren sie häufig die Möglichkeit, ihre Ausbildung fortzusetzen, selbst über ihr Leben zu entscheiden und ihre Zukunft nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. <BR \/><BR \/>Darauf macht Kinder- und Jugendanwältin Daniela Höller anlässlich des Weltmädchentages am Sonntag aufmerksam. Das diesjährige Motto des Weltmädchentages fordert deshalb nicht nur ein Ende von Kinderheirat, sondern ausdrücklich auch Investitionen in die Rechte von Mädchen. <h3>\r\nViel Aufholbedarf bei beruflichen Chancen<\/h3>„Wir vermitteln Mädchen heute zu Recht, dass ihnen alle Ausbildungswege und Berufe offenstehen. Entscheidend ist aber, dass sich diese Möglichkeiten später auch tatsächlich in gleichen Chancen im Berufsleben widerspiegeln“, ergänzt Gleichstellungsrätin Brigitte Hofer. <BR \/><BR \/>Wie groß die Unterschiede zwischen Bildung und späteren wirtschaftlichen Möglichkeiten weiterhin sind, zeigt der aktuelle „Global Gender Gap Report 2026“ des „World Economic Forum“: Weltweit sind beim Bildungsstand bereits 96,9 Prozent der Geschlechterlücke geschlossen. Bei der wirtschaftlichen Teilhabe und den beruflichen Chancen liegt der Wert hingegen erst bei 61,7 Prozent.