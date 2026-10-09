„Psychische Gesundheit ist genauso wichtig wie körperliche Gesundheit. Deshalb wollen wir früh ansetzen, Belastungen erkennen und Unterstützung möglichst niederschwellig und wohnortnah anbieten. Hilfe zu suchen, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein wichtiger Schritt für die eigene Gesundheit“, betont Gesundheitslandesrat Hubert Messner.<BR \/><BR \/>Psychische Belastungen sind nicht automatisch eine psychische Erkrankung. Werden sie jedoch stärker oder halten sie länger an, können sie den Alltag, die Arbeit oder Beziehungen beeinträchtigen. Anhaltende Niedergeschlagenheit, starke Ängste, Erschöpfung, Schlaf- oder Konzentrationsprobleme, sozialer Rückzug oder Überforderung sollten deshalb ernst genommen werden.<BR \/><BR \/>Frühe Unterstützung kann verhindern, dass sich Belastungen verschärfen. In Südtirol stehen dafür Angebote wie der Psychologische Dienst, die psychologische Grundversorgung in den Gemeinschaftshäusern, die Schulpsychologie, Familienberatungsstellen sowie die kinder-, jugend- und erwachsenenpsychiatrischen Dienste bereit.<BR \/><BR \/>Als kostenlose und anonyme Beratung unterstützt das Psychologische Krisentelefon Südtirol Betroffene und Angehörige in psychischen Krisen und vermittelt an Hilfsangebote. 2025 wurden dort insgesamt 4717 Anrufe verzeichnet.<h3>\r\nWenn eine psychische Krise akut wird<\/h3>„Ein achtsamer Blick auf Mitmenschen kann helfen, psychische Krisen früh zu erkennen. Wichtig ist, aufmerksam hinzuschauen, die Situation einzuschätzen und die betroffene Person ruhig und direkt anzusprechen. Zuhören, ohne zu urteilen oder die Probleme herunterzuspielen, kann bereits entlasten“, schreibt das Ressort für Gesundheit in einer Aussendung. Gemeinsam sollte überlegt werden, welche Unterstützung notwendig ist und wie professionelle Hilfe organisiert werden kann. <BR \/><BR \/>Bei akuter Gefahr ist der Notruf 112 zu wählen; für dringende psychosoziale Unterstützung kann rund um die Uhr das Psychologische Krisentelefon (grüne Nummer 800 101 800) konsultiert werden.