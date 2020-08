Welttag des Briefeschreibens naht – STOL zeigt die berühmtesten Briefe

Kaum jemand nimmt sich heute noch die Zeit, einen handgeschriebenen Brief aufzusetzen. Um dem entgegenzuwirken und den Menschen eine Pause von der digitalen Kommunikation zu gönnen, hat der Australier Richard Simpkin den Welttag des Briefeschreibens (World Letter Writing Day) am 1. September ins Leben gerufen.STOL hat zum anstehenden Welttag des Briefeschreibens einige der bedeutendsten Briefe der Geschichte aufgelistet.Die britische Ausnahmeschriftstellerin Virginia Woolf („Orlando“) schrieb 1941 – geplagt von Depressionen – einen Brief an ihren Ehemann Leonard. Der Inhalt ist eine Liebeserklärung und das in bemerkenswerter Klarheit verfasste Eingeständnis, ihrer Krankheit nach langem Kampf nichts mehr entgegensetzen zu können.„Du hast mir das größtmögliche Glück geschenkt. Du bist mir in jeder Weise all das gewesen, was jemand sein kann. Ich glaube nicht, dass zwei Menschen hätten glücklicher sein können, bis diese schreckliche Krankheit kam“, schrieb Woolf an ihren Ehemann.Sie werde sich dieses Mal aber „nicht erholen“. „Wenn mich jemand hätte retten können, wärst Du es gewesen. Mich hat alles verlassen, außer die Gewissheit Deiner Güte.“ Kurz darauf ertränkte sich die Schriftstellerin in einem Fluss in der Nähe ihres Landhauses.„Lieber Freund“, schrieb Mahatma Gandhi an Adolf Hitler, „Bekannte haben mich gedrängt, Sie im Namen der Menschlichkeit anzuschreiben. Lange bin ich dieser Bitte nicht nachgekommen, weil ich glaubte, ein Brief von mir könnte als anmaßend empfunden werden.“Naiv mutet das Schreiben an, das der Anführer der indischen Unabhängigkeitsbewegung und Ikone der Gewaltlosigkeit im Juli 1939 an den Nazi-Diktator richtete und in dem er in leiser Vorahnung der Geschehnisse Hitler beschwor, keinen Krieg anzuzetteln. Wenige Wochen später marschierte die deutsche Wehrmacht in Polen ein und der Zweite Weltkrieg begann.Einen eher ungewöhnlichen Brief zwischen Staatsoberhäuptern schrieb 1960 Queen Elizabeth II. an den damaligen US-Präsidenten Dwight D. Eisenhower. Anscheinend hatte sich Eisenhower bei einem vorangegangenen Besuch im Königreich in die dort servierten Pfannkuchen (drop scones oder scotch pancakes) verliebt.Etwa ein halbes Jahr später schickte die Queen das entsprechende Rezept. „Auch wenn die Menge für 16 Personen angegeben ist – wenn Sie weniger wollen: Ich gebe dann weniger Mehl und Milch dazu, die anderen Zutaten benutze ich in der beschriebenen Menge.“ Ob das Rezept dem Präsidenten gelang, ist nicht übermittelt.Auf dem Brief vom Autor des Buches „Der Pate“ Mario Puzo an Marlon Brando fußt vermutlich ein Stück Filmgeschichte. Puzo bat Brando 1970, bei der Verfilmung die Hauptrolle zu übernehmen.„Ich denke, Sie wären der einzige Schauspieler, der den Paten mit dieser stillen Kraft und Ironie – die die Rolle benötigt – spielen kann.“ Die Bauchpinselei zeigte Wirkung. Brando nahm die Rolle. Der Film brachte den Machern 3 Oscars ein.In etwa 1700 Briefen umschmeichelte der junge Johann Wolfgang Goethe in Weimar die 7 Jahre ältere Charlotte von Stein. Die Briefe zeugen von Sehnsucht und tiefer Zuneigung: „Deine Gegenwart hat auf mein Herz eine wunderbaare Würckung gehabt, ich kann nicht sagen wie mir ist!“, schrieb Goethe im August 1776.Eine sexuelle Beziehung soll es zwischen den beiden dennoch nicht gegeben haben. Charlotte von Stein hielt treu zu ihrem Ehemann. Und Goethe: Nach einem mehrjährigen Aufenthalt in Italien und einer Beziehung mit einer jungen Römerin kehrte er 1788 nach Weimar zurück und begann ein Verhältnis mit Christiane Vulpius, die 20 Jahre jünger war als Charlotte von Stein und die Goethe später heiratete.

dpa/stol