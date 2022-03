Weltwassertag: 97,7 Prozent mit Wasserversorgungsdienst zufrieden

Am heutigen 22. März ist Weltwassertag. Das Astat nutzt die Gelegenheit und veröffentlicht die wichtigsten Kennzahlen zur Trinkwasserkette in Südtirol. 2021 waren die meisten privaten Haushalte in Südtirol mit dem Wasserversorgungsdienst zufrieden. Lediglich 0,8 Prozent trauten sich nicht, das Leitungswasser zu trinken.