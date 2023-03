Weltwassertag: So können Sie im Alltag Wasser sparen

In Südtirol verbraucht eine Person pro Tag rund 238 Liter Trinkwasser. Vor allem in Zeiten wie diesen, wo es an wertvollem Regen mangelt und eine künftige Wasserknappheit bereits vorprogrammiert ist, sollte mit dem kostbaren Gut sparsam umgegangen werden.Die Tipps der Verbraucherzentrale Südtirol sollen dabei behilflich sein, einiges an Wasser in Bad, Küche und Garten einzusparen.Pro Dusche lassen sich rund 100 Liter Wasser einsparen.Wer beim Zähneputzen, Einseifen, Shampoonieren und Rasieren den Wasserhahn zudreht, kann pro Tag und Person rund 15 Liter Wasser einsparen.Hier gilt: für das „kleine“ Geschäft die kleine Taste drücken. Pro Knopfdruck lassen sich rund 6 Liter an Wasser einsparen.Bei Waschmaschine und Geschirrspüler stets die gesamte Füllmenge nutzen. Bei jedem Waschgang lässt sich nicht nur Wasser, sondern auch Strom sparen, indem die Geräte voll beladen werden.Werden alte Wasserhähne durch wassersparende Modelle ersetzt, können rund 60% an Wasser eingespart werden.Durch das Geschirrspülen unter fließendem Wasser werden bis zu 150 Liter Wasser verbraucht. Durch das Geschirrspülen im Waschbecken werden im Schnitt 50 Liter benötigt. Eine Einsparung von 100 Liter pro Geschirrspülen.Bei einem Wasserhahn der 10 Tropfen pro Minute verliert lassen sich im Monat rund 150 Liter einsparen.Wer frühmorgens oder spätabends die Pflanzen gießt, verringert die direkte Verdunstung des Wassers.Am Ende noch ein Tipp, der auf lange Sicht beim Wassersparen helfen kann: Eine alte Waschmaschine (etwa 20 Jahre alt) verbraucht pro Waschgang bis zu 140 Liter kostbares Trinkwasser. Eine neue Waschmaschine verbraucht hingen meist unter 50 Liter. Bei 2 Waschgängen pro Woche, können durch den Einsatz einer neuen Maschine jährlich rund 10.000 Liter Trinkwasser eingespart werden.Weitere hilfreiche Tipps sind in den verschiedenen Informationsblättern der Verbraucherzentrale enthalten. Diese sind über das Internet, das Verbrauchermobil, im Hauptsitz in Bozen und in den Außenstellen erhältlich.Alternativ zu den Infoblättern bietet die Verbraucherzentrale auch eine technische Bauberatung, welche jeweils montags von 9 bis 12 und 14 bis 17 Uhr telefonisch unter 0471 301430 zur Verfügung steht.