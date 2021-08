Weltweit 5 Milliarden Impfungen gegen Corona verabreicht

Mit 1,96 Milliarden verabreichten Impfdosen liegt China in Ländervergleich weiterhin vorn. Dahinter folgen mit großem Abstand Indien (589 Millionen) und die USA (363 Millionen).Insgesamt wird die weltweite Impfkampagne noch von starker Ungleichheit bestimmt. Länder mit einem hohen Einkommen haben im Schnitt 111 Dosen auf 100 Einwohner verimpft. In Ländern mit schwachem Einkommen sind es jedoch nur 2,4 Dosen auf 100 Einwohner. 3 Länder haben noch gar keine Impfkampagne gestartet: Burundi, Eritrea und Nordkorea.Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) kritisierte am Dienstag die „schockierende Ungleichheit“ bei der Verteilung der Corona-Impfstoffe. Weltweit hätten 140 Länder mindestens 10 Prozent ihrer Bevölkerung geimpft, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. In Afrika hätten bisher nur 4 Länder diese Marke erreicht. Er beklagte einen Mangel an „globaler Solidarität“.

apa