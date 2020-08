Weltweit bereits 24,6 Millionen Corona-Infektionen

In den USA sind binnen 24 Stunden mindestens 47.467 Neuinfektionen registriert worden. Bisher haben sich ind em Land 5,93 Millionen Menschen infiziert. Die Gesamtzahl der Opfer liegt bei 181.862. Chinas Behörden gaben 9 Neuinfektionen bekannt, ebenso viele wie am Vortag. Alle Betroffenen waren Reisende aus dem Ausland. Damit wurden den 13. Tag in Folge keinen Ansteckungen im Inland gemeldet. Bei den in China gesondert registrierten Infektionen ohne Krankheitssymptome wurden 10 neue Fälle gemeldet nach 16 Fällen am Tag zuvor.Argentinien meldete mit 11.717 Corona-Neuinfektionen einen neuen Tageshöchstwert. Dennoch kündigt die Regierung eine Lockerung der landesweiten Schutzmaßnahmen an. Künftig dürfen bis zu 10 Personen im Freien zusammenkommen, wenn sie eine Maske tragen und auf die Abstandsregeln achten, wie Präsident Alberto Fernandez in einer Fernsehansprache erklärt. Bisher wurden in dem südamerikanischen Land 392.009 Ansteckungen mit SARS-CoV-2 bestätigt, von denen 8271 tödlich verliefen.In Brasilien breitet sich das Coronavirus weiter rasant aus. Die Behörden meldeten 43.412 Neuinfektionen. Damit stieg die Zahl der landesweit registrierten Ansteckungen mit dem Virus binnen 24 Stunden auf mehr als 3,8 Millionen, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um 855 aus 119.504.In Russland sind binnen 24 Stunden 111 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert worden. Damit stieg die von den Behörden bekannt gegebene Gesamtzahl der Opfer auf 17.025. Außerdem seien 4941 nachgewiesene Neuinfektionen verzeichnet worden. Insgesamt haben sich in Russland damit 985.346 Menschen nachweislich mit dem Virus angesteckt. Russland steht bei den Infektionszahlen weltweit an vierter Stelle. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle ist im internationalen Vergleich gering.Aus Deutschland sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) 1479 Neuinfektionen gemeldet worden. Damit stieg die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungsfälle binnen 24 Stunden auf insgesamt 240.986. Ein weiterer Mensch sei mit oder an dem Coronavirus gestorben. Die Zahl der Todesfälle liegt nun bei 9289.

apa