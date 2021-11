Weltweite Omikron-Fälle: Läuft der Siegeszug der Variante längst?

Vieles bei Omikron erinnert an die Anfangsphase von Delta. Auch von dieser Variante waren zunächst nur wenige Fälle bekannt – und schon kurze Zeit danach bestimmte sie vielerorts das Infektionsgeschehen. Könnte es bei Omikron genauso laufen – oder schlimmer? Omikron trägt so viele Mutationen wie noch von keiner Variante zuvor bekannt, davon allein mehr als 30 beim Spike-Protein, über das das Virus an menschliche Zellen andockt.