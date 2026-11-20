Im laufenden Prozess gegen den ehemaligen Rettungssanitäter wurde eine Gesprächsaufzeichnung abgespielt, in der die Anwältin Gloria Parigi ihre Gesprächspartnerin offenbar auffordert, die Chatnachrichten mit Spada zu löschen.<BR \/><BR \/>Bekannt wurde das neue Ermittlungsverfahren durch Staatsanwalt Andrea Marchini während der Verhandlung vor dem Schwurgericht in Forlì. Neben Anwältin Parigi steht auch Roberta Pepe, die Inhaberin eines Bestattungsunternehmens, unter Verdacht. Spada hatte in seiner Freizeit mit dem Unternehmen zusammengearbeitet.<BR \/><BR \/>Das abgehörte Telefonat fand am Tag von Spadas Festnahme am 11. April statt. Darin soll die Anwältin ihre Gesprächspartnerin aufgefordert haben, die Nachrichten des damals 28-Jährigen verschwinden zu lassen. Ob damit tatsächlich Beweismittel beseitigt werden sollten, ist Gegenstand der Ermittlungen.<BR \/><BR \/>Der Anwalt von Gloria Parigi, der Strafrechtler Vittorio Manes, wies den Vorwurf einer möglichen Einflussnahme auf die Ermittlungen zurück. Der 28-jährige ehemalige Mitarbeiter des Roten Kreuzes steht im Verdacht, sechs ältere Menschen während Krankentransporten getötet zu haben. Nach Überzeugung der Ermittler soll er ihnen Luft in die Blutbahn injiziert und dadurch tödliche Gasembolien ausgelöst haben. Spada bestreitet die Vorwürfe.<BR \/><BR \/>Im laufenden Prozess geht es zunächst um den Tod der 85-jährigen Deanna Mambelli. Sie starb am 25. November während eines nicht dringenden Krankentransports. Laut Obduktionsbericht war eine Gasembolie die Todesursache. Die Verteidigung hält das Gutachten für nicht verwertbar.<BR \/><BR \/>Vor Gericht wurden auch Nachrichten zwischen Spada und einem Kollegen des Roten Kreuzes thematisiert. Darin wurde offenbar in scherzhaftem Ton über Todesfälle und das Töten von Patienten gesprochen. Der als Zeuge vernommene Kollege Radu Iftode erklärte, es habe sich um makabre Scherze gehandelt, mit denen die Mitarbeiter die psychische Belastung ihres Berufsalltags verarbeiteten.<BR \/><BR \/>Ein weiterer Zeuge, ein an den Ermittlungen beteiligter Carabiniere, berichtete von seinen Beobachtungen am 25. November. Er habe Mambelli auf einer Trage gesehen. Die Frau habe auf ihn nicht wie eine Patientin gewirkt, die wenige Minuten später an einer Gasembolie sterben würde.<BR \/><BR \/>Während Spada weiterhin auf freiem Fuß ist, laufen die Ermittlungen zu den weiteren Todesfällen. Drei zusätzliche verdächtige Todesfälle werden untersucht; dafür sind auch Exhumierungen vorgesehen.