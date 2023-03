Wengen: Auto bleibt auf Dach liegen – Rauchentwicklung in Geschäft

Rauchentwicklung in Geschäft

Rauchentwicklung in einem kleinen Geschäft. - Foto: © FFW Wengen

Foto: © FFW Wengen

Gegen 8 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr von Wengen zum ersten Einsatz gerufen: Auf der Straße zwischen Pederoa (Gemeinde Wengen) und St. Martin in Thurn war es zu einem spektakulären Verkehrsunfall gekommen. Dabei krachte ein Fahrzeug zuerst gegen eine Mauer, bevor es sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb.Die 2 Insassen des Fahrzeugs wurden nicht verletzt. Der Sachschaden ist groß.Grund für den Unfall dürfte wohl erhöhte Geschwindigkeit gewesen sein, so der Einsatzleiter der FFW Wengen.Die Feuerwehrleute nahmen die Aufräumarbeiten vor Ort vor und stellten das beschädigte Fahrzeug wieder auf die Räder. Die Carabinieri ermitteln zur Unfallursache.Kurze Zeit später wurden die Feuerwehrleute zum nächsten Einsatz gerufen: In einem kleinen Geschäft in Pederoa war es zu einer Rauchentwicklung gekommen. Der Brand konnte kurz vor dem Ausbruch noch unter Kontrolle gebracht werden.