Wengen: Dachstuhl in Flammen

Der Brand brach kurz nach 9.30 Uhr aus. Der Kamin eines Wohnhauses hatte Feuer gefangen. Daraufhin griff der Kaminbrand auf den Dachstuhl über. Die Freiwilligen Feuerwehren von Wengen, St. Vigil, St. Martin in Thurn, Abtei, Stern, Campill, Untermoj und Bruneck wurden alarmiert.Die zahlreichen Wehrleute bekamen das Feuer nach intensiven Löscharbeiten in den Griff: Kurz nach 11 Uhr war der Brand unter Kontrolle, wie die Einsatzkräfte mitteilten. Die Nachlöscharbeiten dauerten jedoch an.Verletzt wurde glücklicherweise niemand.Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Teile des Hauses sowie auf naheliegende Gebäude konnte verhindert werden. Am Dachstuhl entstand erheblicher Sachschaden.