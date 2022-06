Wengen: Kalb aus Güllegrube gerettet

Foto: © FFW Wengen

Foto: © FFW Wengen

Es war 4.38 Uhr, als der Alarm bei der Feuerwehr einging. Ein Kalb war in den frühen Morgenstunden in der Fraktion Aiarei in die Güllegrube gerutscht und bis zum Hals in der Gülle versunken.Die Freiwillige Feuerwehr Wengen rückte aus und konnte das Kalb unter vollem Körpereinsatz behutsam und unverletzt aus seiner misslichen Lage befreien.