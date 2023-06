Wengen: Mit Traktor in Bach gestürzt – schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich gegen 15.15 Uhr in Pederoa in der Gemeinde Wengen: Ein 40-jähriger Einheimischer kam mit seinem Traktor und dem Holz beladenen Anhänger aus vorerst unbekannter Ursache von der Straße ab und stürzte in einen Bach.Der Landwirt hatte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien können, zog sich jedoch schwere Verletzungen zu. Das Weiße Kreuz und das Team des Notarzthubschraubers Pelikan 2 kümmerten sich um die Erstversorgung, anschließend wurde der Verletzte in das Krankenhaus nach Bruneck geflogen.Die Freiwillige Feuerwehr Wengen barg den Traktor und erledigte die Aufräumarbeiten. Im Einsatz standen auch die Carabinieri, die Bergrettung sowie die Notfallseelsorge.