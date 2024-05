Wenig im Lot. Einiges verschoben. Vieles völlig absurd.

„ Der Mord, für den er verurteilt wurde, ist eine Tatsache. Fazit: Achse leicht verschoben. ” — Michael Fink, Redakteur

Wir erleben aktuell Zeiten der ständigen Achsenverschiebungen. Täglich flattern Geschehnisse ins Haus, da bleibt der Mund trocken. Die Informationssuppe wird immer dünner und ungenießbarer. Von krass, über völlig absurd bis hin zum Schwachsinn pur ist jeden Tag alles dabei.Was letzthin etwas wunderlich erschien, war dieser Fall Chico Forti. Das ist der in den USA rechtskräftig verurteilte Mörder, der den Rest seiner Haftstrafe in einem italienischen Gefängnis absitzen darf. Er wurde fast wie ein Staatsgast empfangen.Der Ministerpräsident, Giorgia Meloni will bekanntlich die männliche Bezeichnung, marschierte persönlich auf, um dem Mann medienwirksam die Hand zu schütteln. Der Fall wurde als Erfolg der italienischen Diplomatie-Künste verkauft. Natürlich, die Sache hat auch eine emotionale Note: Forti wollte seine 96-jährige Mutter in die Arme schließen. Was ihm auch erlaubt wurde. Die Posaunen und Trompeten waren trotzdem nicht notwendig. Der Mord, für den er verurteilt wurde, ist eine Tatsache. Fazit: Achse leicht verschoben.Weitaus krasser sind die täglichen Freudentänze an den deutschen Universitäten; für eine brutale islamistische Terror-Bande. Der Judenhass nistet sich in rasantem Tempo in den Stätten der Wissenschaft und Vernunft ein. Sie mutieren damit zu Wagenburgen der Besinnungslosen. Teilweise sogar geduldet von den Universitätsspitzen. In Deutschland! Und zeitgleich demonstrieren die Islamisten ungestört auf den Straßen und fordern allen Ernstes ein Kalifat mit allem was dazu gehört. Fazit: Achse gewaltig verschoben.Dann war dann noch die Burleske namens „Eurovision Song Contest“. Mittlerweile die reinste Klamauk-Veranstaltung. „Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen....“ ist längst schon vorbei. Derart schnulzig muss es auch nicht mehr sein, aber all die bunten Hüpfdohlen, die morgens als Mann aufstehen, untertags sich als Fuchs fühlen und abends als Frau zu Bett gehen, kommen schon irgendwie grotesk rüber. Fazit: Achse auf den Kopf gestellt.Und hierzulande? Mh... da geht es derzeit irgendwie mau zu oder gar verdächtig ruhig. So wirkliche Aufreger hat es letzthin nicht gegeben, von der haarigen Geschichte mal abgesehen. Auf unsere Landespolitik ist aber auf alle Fälle Verlass. Da könnte sich in Kürze möglicherweise wieder was ergeben. Ganz sicher sogar. Bis dahin lautet das Fazit: Achse halbwegs im Lot.