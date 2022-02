Weniger Corona-Patienten in den Krankenhäusern

Die Zahl der Krankenhaus-Einweisungen wegen Corona in Italien geht zurück. Die wöchentliche Bilanz des Gesundheitsministeriums verzeichnet eine Belegungsrate in den Intensivstationen von 13,4 Prozent gegenüber 14,8 Prozent in der Vorwoche.