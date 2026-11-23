In diesem Jahr steht vom 21. bis zum 29. November die Suffizienz im Mittelpunkt. Abgeleitet vom lateinischen Begriff „sufficere“ (ausreichen, genügen), bedeutet Suffizienz Genügsamkeit wie auch einen sparsamen Umgang mit Energie und Ressourcen, um innerhalb der natürlichen Grenzen des Planeten ein gutes Leben aller zu ermöglichen, teilt die Verbraucherzentrale Südtirol in einer Aussendung mit.<BR \/><BR \/><BR \/>Die diesjährige Kampagne lädt dazu ein, vermeintliche Bedürfnisse zu hinterfragen, zu überdenken, wie viel wir konsumieren und was wir wirklich benötigen, unnötigen Konsum zu reduzieren sowie Abfall zu vermeiden, bevor er entsteht.<BR \/><BR \/><BR \/>Auch auf den Lebensmittelbereich und die anhaltend hohe Verschwendung von Lebensmitteln lassen sich diese Fragen und Grundsätze anwenden. Denn produzierte, aber nie gegessene Nahrungsmittel beanspruchen 28 Prozent der weltweiten Ackerfläche (FAO 2013) und ein Viertel des gesamten in der Landwirtschaft verwendeten Süßwassers, Lebensmittelverluste und -abfälle verursachen zehn Prozent der globalen Treibhausgasemissionen (FAOSTAT 2025).<BR \/><BR \/>Suffizienz dagegen bedeutet, vom Acker bis zum Teller – in der Landwirtschaft, der Industrie, im Handel, in der Außer-Haus-Verpflegung und in den privaten Haushalten – den übermäßigen Verbrauch von Boden, Wasser, Ressourcen und Energie wie auch den unnötigen Ausstoß von Treibhausgasen zu vermeiden sowie Nahrung, die bereits produziert und verfügbar ist, effektiv zu verwenden. Im Grunde geht es um das „richtige Maß“ zwischen umweltbelastendem Überkonsum auf der einen und Mangel auf der anderen Seite.<h3>\r\nGenügsamkeit im eigenen Haushalt<\/h3><BR \/>„Im eigenen Haushalt beginnt Genügsamkeit damit, Lebensmittelüberschüsse, die später entsorgt werden, von vornherein zu vermeiden“, rät Silke Raffeiner, die Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale Südtirol (VZS).<BR \/><BR \/><BR \/><b>Die Tipps der Verbraucherzentrale für weniger Lebensmittelabfälle:<\/b><BR \/><BR \/><BR \/>- Lebensmittel bedarfsgerecht einkaufen, optimal lagern und verwenden.<BR \/><BR \/>- Werfen Sie einen Blick in Kühlschrank und Vorratsschrank und erstellen Sie eine Einkaufsliste mit den Lebensmitteln, die Sie tatsächlich benötigen.<BR \/><BR \/>- Bleiben Sie nicht länger als notwendig im Supermarkt, halten Sie sich an Ihre Einkaufsliste, vermeiden Sie Impulskäufe und ignorieren Sie Aktionsangebote.<BR \/><BR \/>- Räumen Sie gekühlte, tiefgekühlte und verderbliche Lebensmittel sofort nach dem Einkauf in den Kühl- bzw. Gefrierschrank.<BR \/><BR \/>- Haben Sie einmal zu viel eingekauft, können Sie die überschüssige Menge einfrieren.<BR \/><BR \/>- Produkte mit der kürzeren Haltbarkeit gehören im Kühlschrank nach vorne, damit sie rascher verbraucht werden.<BR \/><BR \/>- Einmal geöffnet, gehören angebrochene Packungen und Konserven in den Kühlschrank.<BR \/><BR \/>- Konsumieren Sie Lebensmittel mit einem Verbrauchsdatum („zu verbrauchen bis“ – „da consumarsi entro“) immer vor Ablauf dieser Frist. Nach Ablauf der Frist sollten Sie diese rasch verderblichen Lebensmittel nicht mehr essen bzw. trinken.<BR \/><BR \/>- Lebensmittel mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum („mindestens haltbar bis“ – „da consumarsi preferibilmente entro“) sind in der Regel auch nach Ablauf der Frist noch genießbar, wenn sie ungeöffnet sind und korrekt gelagert wurden. Was gut aussieht, gut riecht und gut schmeckt (Auge-Nase-Mund-Test), können Sie noch essen.<BR \/><BR \/>- Kochen Sie nur so viel, wie tatsächlich gegessen wird, und servieren Sie kleinere Portionen, damit auf den Tellern nichts übrig bleibt.<BR \/><BR \/>- Haben Sie trotzdem einmal zu viel gekocht, können Sie die überschüssige Menge einfrieren.<BR \/><BR \/>- Bewahren Sie Speisereste gekühlt auf und verbrauchen Sie sie innerhalb von wenigen Tagen.