Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Morde um 15 Prozent gesunken – von 335 auf 286. Die Zahl der weiblichen Opfer verringerte sich noch deutlicher, von 118 auf 97 (minus 18 Prozent).<BR \/><BR \/>Auch die Morde im familiären oder partnerschaftlichen Kontext zeigen einen Rückgang: Die Anzahl der Taten sank von 158 auf 128 (minus 19 Prozent), jene der weiblichen Opfer fiel von 101 auf 85 (minus 16 Prozent). <BR \/><BR \/>Die Morde durch den aktuellen oder ehemaligen Partner gingen 2025 leicht zurück, von 72 auf 71 (minus ein Prozent), während die Zahl der weiblichen Opfer in diesem Zusammenhang unverändert bei 62 blieb.