Weniger Neuansteckungen in Italien – Mehr Todesfälle

Die Zahl der Toten in Italien mit oder an Covid-19 seit Beginn der Epidemie im Februar stieg somit auf 37.479. Innerhalb eines Tages wurden mehr als 124.000 Tests durchgeführt.Die Zahl der bestätigten aktiven Fälle kletterte am Montag auf 236.684, jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten erhöhte sich auf 12.997, teilte das italienische Gesundheitsministerium mit.In Quarantäne befanden sich 222.403 Personen. Auf den Intensivstationen lagen 1284 Patienten.Italien hat im Kampf gegen die stark steigenden Infektionszahlen beschlossen, das öffentliche Leben weiter einzuschränken. Vom heutigen Montag an müssen Bars und Restaurants in den meisten Regionen ab 18 Uhr schließen.

apa