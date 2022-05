Weniger Neuinfektionen, kein Intensivpatient, kein Todesfall

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Südtirol 610 PCR-Tests untersucht und dabei 13 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 299 positive Antigentests. Es liegt derzeit kein Intensivpatient auf den Covid-Stationen und auch kein Todesfall ist in Südtirol im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion zu vermelden.