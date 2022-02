Krankenhausbelegung über Auslastungsgrenze, weniger Neuinfektionen

In beiden Provinzen ist die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner im Vergleich zur Vorwoche zurückgegangen: In Südtirol ist die Zahl er Neuinfektionen um 33,4 Prozent gesunken, im Trentino um 40 Prozent.Am Donnerstag wurden in Südtirol 801 Neuinfektionen gezählt.Die Anzahl der Betten, die von Covid-19-Patienten in den Normalstationen belegt wurden, blieb jedoch in beiden Provinzen über der Auslastungsgrenze (20 Prozent in Bozen und 22,1 Prozent in Trient), während die Anzahl der Betten in den Intensivstationen in Südtirol unter der Auslastungsgrenze (7 Prozent) und im Trentino darüber (14,4 Prozent) lag.Der Anteil der Bevölkerung, der den Impfzyklus abgeschlossen hat, liegt in Südtirol bei 75,6 Prozent und im Trentino bei 81,6 Prozent (gesamtstaatlicher Durchschnitt 82,4 Prozent).

