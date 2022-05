Weniger Neuinfektionen, weniger Intensivpatienten, immer noch viele Tote

In der vergangenen Woche wurden in Italien 364.817 neue Corona-Infektionen festgestellt – das ist ein Minus von 13,2 Prozent gegenüber der Woche davor.Auch in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen gibt es einen Abwärtstrend: Auf den Intensivstationen Italiens liegen derzeit noch 366 Corona-Patienten.Aber: Die Zahl der täglichen Corona-Todesfälle in Italien ist mit durchschnittlich 132 nach wie vor hoch.Seit dem gestrigen 1. Mai sind in Italien die Corona-Regeln deutlich gelockert worden: Der Green Pass fällt mit Ausnahme im Gesundheitswesen und in den Altersheimen weg.Die Maskenpflicht in den Innenräumen ist deutlich gelockert worden – nur in Bussen, Zügen, Kinos, Theatern und Veranstaltungen in Innenräumen wird die Maskenpflicht bis Mitte Juni verlängert.Auf der Arbeit wird das Tragen von Masken hingegen „dringend empfohlen“.Wie sich diese gelockerten Regeln nun auf die Entwicklung der Pandemie auswirken wird, müsse sich erst zeigen, heißt es von Experten. „Jetzt beginnt eine neue Phase“, sagte Gesundheitsminister Roberto Speranza. Trotzdem mahnt er weiterhin zur Vorsicht: „Der Ausnahmezustand ist vorbei, die Pandemie aber noch nicht. Das Virus hat uns bereits mehrmals überrascht.“