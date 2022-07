Weniger tödliche Arbeitsunfälle in Italien

Im Jahr 2021 sind in Italien 1361 tödliche Arbeitsunfälle gemeldet worden, 19,2 Prozent weniger als 2020.Dies stellte die Arbeitsunfallversicherungsanstalt INAIL gestern in ihrem Jahresbericht fest und erklärte dabei, dass der Rückgang ausschließlich auf die durch Covid-Infektionen am Arbeitsplatz verursachten Todesfälle zurückzuführen sei, die von rund 600 im Jahr 2020 auf rund 200 im Jahr 2021 zurückgingen.Die Meldungen über „traditionelle“ tödliche Unfälle nach den Lockdowns und den Beschränkungen im Jahr 2020 kletterten um fast 10 Prozent. Es wurden 685 tödliche Arbeitsunfälle verzeichnet. Insgesamt wurden 564.089 Verletzungen gemeldet, 1,4 Prozent weniger als 2020.INAIL weist darauf hin, dass die Zahl der berufsbedingten Covid-19-Ansteckungen von fast 150.000 im Jahr 2020 auf etwa 50.000 im Jahr 2021 gesunken ist.