Cyberangriffe auf Supermärkte in Südtirol und auf die Betreibergesellschaft des Brennerbasistunnels BBT SE machen ein viel größeres Problem deutlich: „Viele Unternehmer unterschätzen, dass ein Cyberangriff im schlimmsten Fall das Aus für ihre Firma bedeuten kann“, betont Stefan Gasslitter, der Generaldirektor der Südtiroler Informatik AG (SIAG). Doch unterschätzt werde die Gefahr generell: „Jeder könnte gehackt werden. Auch Privatpersonen, Freiberufler oder kleine Firmen. Es ist ein Irrglaube, dass nur große Firmen und Institutionen für Hacker interessant sind“, sagt er.<BR \/><BR \/>Selten werde gezielt gehackt. Angreifer nutzen vielmehr jene Systeme aus, die Sicherheitslücken aufweisen. Das Vorgehen scheint simpel: Automatisierte Systeme scannen weltweit ständig jedes einzelne Gerät, das mit dem Internet verbunden ist, und suchen nach Sicherheitslücken. Wird eine solche entdeckt, verschaffen sich Hacker Zugang. Dieser wird dann häufig im Darknet verkauft. Dafür gibt es dort eigene Marktplätze. „Es gibt organisierte Gruppen, die damit Geld verdienen. Sie hacken Unternehmen, stehlen Daten und verlangen dann Lösegeld“, erklärt der SIAG-Chef. Solche Gruppen gebe es weltweit: in Russland, China, den USA, aber auch in Italien. <BR \/><BR \/>Auch die SIAG wird tagtäglich Opfer von versuchten Cyberangriffen. „Wir haben jedes Jahr etwa 1.000 ernst zu nehmende Fälle, die wir händisch analysieren. Das bedeutet nicht, dass wir erfolgreich gehackt wurden, aber es wurde versucht“, so Gasslitter. Ein erfolgreicher Angriff auf die SIAG hätte weitreichende Folgen, sie betreut einen erheblichen Teil der digitalen Infrastruktur der öffentlichen Verwaltung in Südtirol.<BR \/><BR \/>Eine neue Herausforderung bildet der Einsatz von Künstlicher Intelligenz. „KI macht Cyberangriffe deutlich einfacher. Wir müssen uns laufend anpassen, um Schritt zu halten“, sagt er. Wichtig sei für alle, stets wachsam zu sein und sich die Gefahr bewusst zu machen. „Alle Unternehmen, auch kleinere, sollten unbedingt mehr Geld in Cybersicherheit investieren“, betont Gasslitter. Mit einigen einfachen Maßnahmen kann man sich schützen: Alle Geräte sollten stets auf dem neuesten Stand sein. Zudem empfiehlt es sich, ein Antivirenprogramm zu installieren, auf verdächtige Nachrichten nicht zu reagieren und E-Mail-Anhänge nur von vertrauenswürdigen Absendern zu öffnen.