Der Südtiroler Naturfotograf Philipp Egger setzt seinen internationalen Erfolgskurs fort. Nach sieben internationalen Auszeichnungen im Jahr 2025 wurden nun erneut mehrere seiner Arbeiten bei bedeutenden Naturfotowettbewerben prämiert.<BR \/><BR \/>Beim Wettbewerb „Glanzlichter der Naturfotografie“ erhielt Egger gleich zwei Auszeichnungen für seine Bilder „The Shape of a Voice“ und „Circle of Life“. Besonders bemerkenswert ist der Erfolg der Aufnahme „Circle of Life“. Das Bild wurde bereits 2025 beim Wettbewerb Europäischer Naturfotograf des Jahres sowie beim Asferico International Nature Photography Competition ausgezeichnet. Mit der aktuellen Prämierung bei den Glanzlichtern zählt die Fotografie nun auch 2026 erneut zu den international prämierten Naturbildern.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1289637_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Wenn ein Bild über mehrere Jahre hinweg von unterschiedlichen internationalen Jurys ausgezeichnet wird, spricht das für eine außergewöhnliche fotografische Qualität“, sagt Egger.<BR \/><h3>\r\nWenn der Ruf sichtbar wird<\/h3>Eine weitere Auszeichnung erhielt Egger für sein Bild „The Shape of a Voice“, das erst im vergangenen Frühling entstand. Die Fotografie zeigt einen balzenden Auerhahn im ersten Licht eines frostigen Morgens. Für einen kurzen Moment wird der Ruf des Vogels sichtbar.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1289640_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Kondensierter Atem formt im Gegenlicht eine fragile Struktur aus Dampf und Bewegung, ein flüchtiger Augenblick, in dem die Stimme selbst Gestalt annimmt.“Die Aufnahme wurde bei den Glanzlichtern mit einem Highlight Award ausgezeichnet. Als prämiertes Werk wird sie im offiziellen Bildband des Wettbewerbs veröffentlicht und im Rahmen der internationalen Ausstellungstour in Museen, Naturparks und Naturfotofestivals gezeigt.<h3>\r\nWeitere Auszeichnung in Spanien<\/h3>Auch beim internationalen Wettbewerb Memorial Maria Luisa in Spanien wurde Egger ausgezeichnet. Für sein Bild „Petrified Legacy“ (Versteinertes Erbe) erhielt er eine Highly Commended Auszeichnung. Die Aufnahme entstand in einem alpinen Geröllfeld, wo Egger auf eine außergewöhnliche Steinplatte mit fossilen Überresten urzeitlicher Megalodonten stieß.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1289643_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Diese Muscheln lebten vor rund 250 Millionen Jahren auf dem Grund eines tropischen Meeres. Durch wiederholte Besuche gelang es ihm, die komplexen Strukturen der Fossilien im Zusammenspiel von Licht und Schatten sichtbar zu machen. Die prämierten Arbeiten werden im Rahmen der offiziellen Ausstellungen des Wettbewerbs in Oviedo und Infiesto präsentiert und anschließend international gezeigt.<h3>\r\nZahlreiche Erfolge im Jahr 2025<\/h3>Der Vinschger Naturfotograf Philipp Egger gehört mittlerweile zu den international erfolgreichsten Naturfotografen seiner Generation. 2025 gewann Egger beim weltweit renommierten Wettbewerb Wildlife Photographer of the Year die Kategorie „Animal Portraits“. Insgesamt wurde er im selben Jahr sieben Mal international ausgezeichnet. Mit den aktuellen Ehrungen setzt Egger diese Erfolgsserie fort. <BR \/><BR \/>Seine Arbeiten verbinden künstlerische Bildsprache mit emotionaler Tiefe und erzählen von der wilden Seele der Alpen und den oft verborgenen Momenten der Natur.<BR \/><b><BR \/>Zur Person<\/b><BR \/><BR \/>Philipp Egger wurde in Schlanders geboren und wuchs im Vinschgau in Prad am Stilfserjoch auf. Die alpine Landschaft seiner Heimat prägte früh seine enge Verbindung zur Natur und führte ihn zur Naturfotografie. Nach einer Ausbildung als Maschinenbaumechaniker widmete er sich zunehmend der Fotografie und dem Film. Heute arbeitet Egger als Naturfotograf und Filmemacher. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1289646_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Neben fotografischen Projekten arbeitet Egger auch als Künstler mit großformatigen Fine-Art-Prints und Installationen, die in Ausstellungen, Galerien sowie in architektonischen Räumen präsentiert werden.