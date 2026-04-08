Unter dem Motto „Lesen und Schreiben stärken“ wurden in Apotheken Papiertüten ausgegeben, die auf die Bedeutung grundlegender Lese- und Schreibkompetenzen aufmerksam machen. <BR \/><BR \/>Gerade im Gesundheitsbereich zeige sich, wie zentral diese Kompetenzen sind: Beipackzettel verstehen, medizinische Informationen einordnen oder Arzttermine online buchen – all das setzt Schriftsprachkenntnisse voraus. <BR \/><BR \/>Seit 2022 bietet KVW Bildung beim Projekt „Besser lesen und schreiben“ kostenlose Unterstützung an. An fünf Unterstützungsstellen erhalten deutschsprachige Erwachsene niederschwellig und anonym Begleitung beim Aufbau ihrer Lese- und Schreibkompetenzen.