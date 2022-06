Wenn der Berg zum letzten Mal ruft Wenn der Berg zum letzten Mal ruft

Es war lediglich ein alter Schuh, geborgen aus dem Eis – doch er erregte auch in Südtirol viel Aufmerksamkeit. Denn er gehörte Günther Messner, dem vor 52 Jahren verunglückten Bruder der Südtiroler Bergsteiger Legende Reinhold Messner. Darüber, was sich damals genau am Nanga Parbat in Pakistan abgespielt hat, ranken sich immer noch Gerüchte. Klar ist, es ist eine von zahlreichen Tragödien, die sich im Gebirge ereignet haben. S+ stellt einige der dramatischen Fälle vor. + Von David Hofer