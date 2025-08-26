In einer gemeinsamen Operation gelang es den Beamten der Carabinieri-Station von Carisolo und der Bergrettungseinheit der Carabinieri von Madonna di Campiglio die Überreste des Soldaten zu finden und zu bergen.<BR \/><BR \/>Dabei handelt es sich vermutlich um einen Soldaten des österreichisch-ungarischen Heeres, der im Ersten Weltkrieg ums Leben gekommen ist.<h3>\r\nIdentität soll rekonstruiert werden<\/h3>Der Fund erfolgte im oberen Bereich des Larnes-Gletschers in einer Höhe von 3.120 Metern. Da der Gletscher schrumpft, tauchen lang verschollene Überreste auf. <BR \/><BR \/>Trotz der vollständigen Zersetzung der menschlichen Überreste sind die Uniform und ein Teil der Ausrüstung des Soldaten noch in gutem Zustand.<BR \/><BR \/>Die Oberaufsichtsbehörde für Kulturgüter des Trentino hatte die Operation wissenschaftlich geleitet. Die Staatsanwaltschaft Trient hatte sie genehmigt. Die Überreste wurden in ein Labor der Oberaufsichtsbehörde gebracht. Dort werden sie speziellen Untersuchungen unterzogen, darunter einer Autopsie. Wenn möglich, soll die Identität des Soldaten festgestellt werden. Dies teilten die Carabinieri mit. <BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler gefunden? Geben Sie uns bitte Bescheid.<\/a>