<b>von Flora Brugger<\/b><BR \/><BR \/>Die Tracht wird im Sarntal hochgehalten – speziell an Festtagen wie dem Fronleichnamstag. Die Männer, die die Prozession begleiten, sind fast ausnahmslos in Tracht, ob jung und alt. Die schneeweißen Ärmel der „Pfoat“ (Hemd) zu den federkielgestickten ledernen „Fatsch“ (Gürtel) und „Krax“ (Hosenträger) leiten den Sommer ein.<BR \/><BR \/>„Weißerder gian“ auch viele Frauen im Sommer und tragen zu einem ärmellosen Kittel die Bluse mit den bauschigen, schneeweißen Ärmeln. Das Anziehen der Frauentracht und die die richtige Steckfrisur – zu Kranz und Hut ist es der Tschopf, verlangen Übung. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1321635_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Verein Rohrerhaus setzt es sich zum Ziel, das „Bairisch Gian“ zu fördern und lädt mehrmals im Jahr zu Kursen. Frauen, die die Bräuche rund um die Tracht und die Handgriffe zum Falten des Tuchs und zum Stecken der Zöpfe sicher beherrschen, geben ihr Wissen weiter. Martha Kröss, Christine Stauder, Maria Trienbacher und Maria Egger waren es diesmal. Elf interessierte Frauen ließen sich – wissbegierig – unterweisen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1321638_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Ich bin jetzt soweit, dass ich mir die Zöpfe selber stecken kann und auch meiner Schwester Linn“, sagt Lia, mit 15 Jahren die Jüngst unter den Kursteilnehmerinnen. Beide waren dann auch bei der Prozession am Sonntag mit dabei: Linn im Seidengewand – sie streute Blumen dem Allerheiligsten –, und Lia. Sie trug Fransentuch und Seidenschürze und schritt in der Gruppe der Frauen bei der Prozession mit. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1321641_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Sarner Tracht ist sehr vielfältig, vor allem die Frauentracht. Da gibt es die Niederfeiertagstracht, das schwarze „Kloggwond“ bis zum einfachen Werktagsgewand, das die Sarner Bäuerinnen vom Catering-Service über das Tal hinaus unverkennbar macht. Richtig und zum Anlass passend muss das Bairische immer getragen werden; darauf legen die Sarner größten Wert.