Es war Trentinos Bildungslandesrätin Francesca Gerosa, die darauf hingewiesen hatte, dass Kontrollen und Präventionsmaßnahmen verstärkt werden müssen, um sichere und geschützte Schulumgebungen zu gewährleisten.<h3>\r\nAuf Prävention setzen<\/h3>Bei dem Treffen wurde auch die Bedeutung der Präventionsarbeit im Bereich des Drogenkonsums bekräftigt. Dies betrifft nicht nur Überwachung und Kontrolle, sondern auch kulturelles und bildungspolitisches Engagement. <BR \/><BR \/>Dabei wurde die Rolle und Funktion der schulischen und familiären Institutionen für die Bildung und Entwicklung von Minderjährigen hervorgehoben. <BR \/><BR \/>Schließlich kam das Provinzialkomitee überein, erneut zusammenzukommen, um die Ergebnisse der ergriffenen Maßnahmen zu bewerten und weitere Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Sicherheit zu prüfen.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Sie haben Fehler entdeckt? Geben Sie uns gerne Bescheid!<\/a>