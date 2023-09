Wenn die Spielzeugkiste zur tödlichen Gefahr wird

Sadie Myers mit ihren Töchtern Aurora und Kellan. - Foto: © gofundme.com/Sadie Myers

Ist eine solche Tragödie auch in Südtirol möglich?

Als Sadie Myers aus Jacksonville am vergangenen Freitag wie üblich zur Arbeit aufbrach und sich von ihren 4 Kindern verabschiedete, wusste sie noch nicht, dass es der letzte Abschied von ihren beiden 4-jährigen Zwillingen Aurora und Kelly sein sollte.„Als ich ein paar Stunden später von der Arbeit nach Hause kam, schaute ich wie üblich nach den Kindern, um mich zu vergewissern, dass sie schliefen. Dann aß ich zu Abend und ging schlafen“, schreibt Myers in einem Facebook-Beitrag.Während die Familie schlief, ereignete sich die folgenschwere Tragödie. Die beiden Zwillinge kletterten aus ihrem Bett, räumten ihre Spielzeugkiste aus und beschlossen, es sich in der hölzernen Truhe gemütlich zu machen. „Irgendwann während ihres Schlafes muss sich einer von ihnen im Traum bewegt oder getreten haben, wodurch sich der Deckel der alten hölzernen Zedern-Truhe schloss“, vermutet die Mutter.Die beiden Mädchen schliefen tief und fest in der Kiste aus Zedernholz ohne dabei zu bemerken, dass ihnen der Sauerstoff ausging. „Etwas, das ich nicht wusste – und ich bin sicher, dass viele andere nicht wissen –, ist, dass die meisten hölzernen Spielzeugtruhen, sobald sie geschlossen sind, luftdicht und auch schalldicht sind“, betont die verzweifelte Mutter.Als Myers am nächsten Morgen bei ihren Töchtern nach dem Rechten sah, machte sie die traurige Entdeckung. Die Zwillinge waren in der Spielzeugkiste im Schlaf erstickt.Bei dem Vorfall in den USA handelt es sich um einen Einzelfall. In der Regel werden in Spielwaren- oder Möbelgeschäften keine luftdichten Holztruhen als Spielzeugkisten angeboten. Wie mehrere Südtiroler Spielzeugläden auf Nachfrage von STOL mitteilten, hätten sie solche Spielzeugkisten nicht im Sortiment. Vielmehr werden hierzulande Plastikboxen, Stofftruhen oder Kartonkisten zur Lagerung von Kinderspielzeugen genutzt.Auch wenn es im Online-Handel auf verschiedenen Plattformen möglich ist, Spielzeugkisten aus Holz zu erwerben, verfügen diese nahezu immer über eine Öffnung an den Seiten. Diese dient dazu, die Kisten besser tragen zu können und gewährleistet zugleich eine Luftzufuhr für den Innenraum.Ob es sich bei der Spielzeugkiste in den USA um eine Sonderanfertigung handelt, ist unklar. Anders als bei dem Unglück in Jacksonville verfügen die meisten Spielzeugkisten auch über keinen Klappdeckel, der sich durch eine unbewusste Bewegung von innen luftdicht verschließen lässt.Ähnlich sieht es bei Wäschekörben aus, die ebenfalls als mögliches Versteck für Kinder in Frage kommen. Laut Experten gehe von Wäschekörben allerdings keine Gefahr aus, da diese normalerweise immer luftdurchlässig sind. Grund dafür sei, dass die Luft in einem geschlossenen Wäschesammelbehälter nur sehr schlecht zirkulieren könne. Somit laufe man Gefahr, dass feuchte Kleidungsstücke schnell zu müffeln bzw. zu schimmeln beginnen könnten.